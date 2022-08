“Todos estos que dicen ‘este es facha’... Pero gilipollas, ¿sabéis lo que es ser facha? Si hubiera fachas en este país estaríais corriendo a la frontera de Portugal. Es que no tienen ni puñetera idea, es una ignorancia tan acojonante”, aseguró.

El artista insistió en que no saben lo que es el fascismo: “Dicen ‘facha’ pero no saben de dónde viene. Es una ignorancia peligrosísima. Se llama facha a cualquier cosa que no sea comunista o socialista progresista”.