Una profesora preocupa al contar lo que le ha pasado en su instituto: para tener muy en cuenta

“Nos reunimos un recreo a la semana, se trata de construir un espacio seguro donde la chavalería se sienta acompañada y pueda proponer”, explica la docente sobre esta iniciativa. Eugenia advierte que “están pasando cosas y no son buenas”.

Están pasando cosas y no son buenas. Voy a contar una anécdota que creo que es significativa. En mi insti tenemos un grupo de apoyo LGTBI+. Nos reunimos un recreo a la semana, se trata de construir un espacio seguro donde la chavalería se sienta acompañada y pueda proponer. ⤵️

Las chavalas que han ido por las clases venían hechas polvo: "Lo hemos pasado mal". "Nos dijeron que éramos enfermas". "Mis compañeros empezaron a hacer bromas con que se las iban a f***ar" (1°ESO). "Un chico nos dijo que éramos su fantasía sexual". ⤵️

“El día de la reunión vinieron un grupo de chavales de los que habían roto el cartel, a reírse de la gente. Los invitamos a irse, venían a boicotear. A las redes sociales del grupo también llegan insultos de alumnos. Nunca antes nos había pasado nada de esto, en cuatro años”, confiesa Eugenia.

Finalmente, la profesora reflexiona. Advierte que “el ambiente está cambiando” y que hay una “hostilidad creciente y un envalentonamiento de posiciones que mezclan la lgtbifobia, el machismo y la cultura de la violación”

“Y crece rápido y fuerte entre alumnos varones. Como digo, es un caso particular, pero creo que es significativo. Es 25N, pero me es igual hoy que mañana. Tenemos un problema grave y no soy nada optimista al respecto”, concluye Eugenia.