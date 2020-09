¿Una recuperación asimétrica o excluyente?

Y es que, pese a que, como recogen los indicadores, la disipación de las medidas de distanciamiento social han permitido la reapertura de sectores tan destacados como la industria, muchos economistas olvidan que están hablando de un sector que representa, en el mejor de los casos, el 16% del PIB. Y es que, pese a su mayor contribución en materia de empleo, es un sector entre otros sectores que, de igual forma, contribuyen al PIB español. En este sentido, otros sectores como puede ser el sector turístico, con una contribución cercana al 15% del PIB, se han visto en la obligación de, por ser negocios que requieren de la proximidad del individuo, quedarse estancados, a la espera de que el virus comience a dejar de ser una amenaza social.

Y es que, como recoge el último informe del Banco de España, hablamos de un 25% de empresas españolas que se encuentran en situación de quiebra técnica, así como una gran cuantía de personas que siguen sin salir de los ERTEs, o han perdido su empleo, todos ellos, y ellas, ligados a sectores que, como los citados, no encuentran cabida en esta nueva normalidad.

En este contexto, como dijo el propio The Economist, debemos saber que, hasta que el virus no se disipe por completo, la economía, incluyendo aquí a todas las economías del planeta, no funcionará a su máximo rendimiento. La posibilidad de que se den rebrotes, en un escenario en el que la alta tasa de contagio sigue siendo la principal característica que dota de peligrosidad al virus, sigue lastrando la reactivación de sectores que, como el turismo o el transporte, supeditan una gran parte de la economía española. Tal es el grado que, teniendo en cuenta la contribución indirecta y servicios auxiliares, estaríamos hablando de cerca del 25% del PIB.

Por esta razón, no sirve de nada seguir hablando de recuperación económica, cuando dejamos de lado sectores que, como el turismo, presentan una gran contribución a nuestro PIB o, por otro lado, se trata de convivir con un virus que, por la naturaleza que presenta, no permite la convivencia. Pues debemos saber que hablar de recuperación económica no es posible hasta que dicho virus se extinga; hablar de recuperación económica es entender el funcionamiento de nuestra economía; hablar de recuperación económica es no desechar nuestro modelo productivo; de la misma forma que, por último, hablar de recuperación económica, como decían nuestros gobernantes, incluye no dejar a nadie atrás, ni al 10%.