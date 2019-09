Una reportera de 'Todo es mentira' estalla contra el PP: "Esto es una vergüenza"

Una reportera de Todo es mentira, el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, ha mostrado su cabreo por lo ocurrido en una rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Esto es una vergüenza. He estado todo el rato al lado de la persona que pasa el micro. No he podido preguntarle, así que nada, ahora nos toca correr”, ha afirmado la periodista visiblemente cabreada, mientras bajaba las escaleras para intentar entrevistar a los protagonistas a la salida del acto. Pero no ha podido ser.

“No ha habido suerte, no los hemos pillado, y ha habido compañeros a los que sí han dejado preguntar. Me pica que a ellos les dejen preguntar y a nosotros no. Una vez más”, ha afirmado la reportera.

Después, a la vuelta del vídeo, Risto ha sido muy crítico y ha explicado que van a seguir criticando a todos aquellos partidos, sean del signo político que sean, que no respeten la libertad de información y que no les permitan informar.

“Me parece indignante de verdad”, ha sentenciado.