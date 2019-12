Una reportera de TVE pierde el control en directo tras ganar 'El Gordo': la cara de María Casado con lo que hace es un poema

“Natalia está como si le hubiese tocado a ella. Eso me encanta”, justificó María Casado.

Pero la cosa iba a mayores y la cara de María Casado al ver el espectáculo en directo era un poema.

Hasta que, finalmente, Natalia Escudero argumentó el porqué de su actitud: a ella también le había tocado el primer premio del sorteo.

″¡Oye que yo tengo un décimo, esto no es broma! Compré uno. Hombre, en serio. Esto una fotocopia de mi décimo!”, exclamó la periodista entre gritos antes de rematar: ”¡Que mañana no voy! “Natalia no trabaja mañana”.