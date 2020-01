Una reportera de TVE relata lo que le ha ocurrido en un hotel de Arabia Saudí

Raquel González, periodista de TVE, ha contado en una retransmisión en el canal 24 horas cómo está viviendo la Supercopa de España, que por primera vez se celebra en Arabia Saudí.

La periodista ha contado cómo viven las mujeres en un país en el que no pueden ni ir a la piscina porque es para hombres.

De hecho, TVE se negó a retransmitir la competición “por razones humanitarias”. “Si en RTVE apostamos por el deporte femenino, ¿qué hacemos en un país donde las mujeres son encarceladas por defender sus derechos?”, comentó entonces el ente público.

“Hemos ido a la piscina del hotel. Estaba vacía y aún así me han negado el baño. La única explicación que me han dado es que soy mujer y que la piscina es solo para hombres. Es difícil encontrar mujeres en las calles de Yeda. Prácticamente, no se ven. Esta mañana nos hemos encontrado muchas de ellas en el centro comercial. Hemos entrado allí y ha sido una explosión femenina. Estaban todas haciendo una vida normal”, ha explicado.

El Real Madrid, el Valencia, el Atlético de Madrid y el Barça se han desplazado hasta Arabia Saudí para disputar un torneo que por primera vez se juega en formato de eliminatoria. De momento, el Madrid se ha clasificado para la final tras derrotar al Valencia por 1-3.