Un restaurante de Almería se corona con su respuesta a una crítica en Google

El restaurante italiano Trattoria Tosca, ubicado en San José (Almería), ha conseguido algo que, a priori, parece muy complicado: convertir una mala crítica en Google en una oportunidad fantástica de publicidad.

Todo ocurrió hace seis días, cuando un usuario dio al local la puntuación más baja junto a un texto demoledor. “Comida siciliana, PUNTO. Como les pidas una cuatro quesos, no te la hacen. No os sintáis obligados a quedaros, os tomáis algo, y si no os convence la escasa, atípica y desorbitados precios de la carta que tienen, a correr”, comenzaba diciendo.

“Obviamente es un restaurante siciliano y difiere bastante de lo que en España entendemos por un italiano. Creo que se hacen un flaco favor restringir la carta y las opciones al cliente. La fanta y la cerveza son de toda la vida”, finalizaba.

La respuesta de los dueños del negocio no fue menos contundente: “Gracias por ilustrar nuestra politica comercial en epoca covid. Tiene perfectamente razón; es un ristorante de cocina siciliana y pizza la pala con una carta reducida en platos y vinos debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo”.

“Un restaurante es un sitio donde se comen algunos platos que los cocineros se encargan de cocinar haciendo una compra especifica para esos platos. A usted nunca le ocurriría ir en un arrocería y exigir una fabada, ¿verdad? Aquí es lo mismo, no tenemos cuatro quesos por que no compramos quesos para esa receta”, proseguía la réplica.

“Y, la verdad, el día que algún siciliano empiece a producir un tipo de Fanta, iremos a comprarla para proponerla en nuestro restaurante. Buenas Vacaciones”, zanjaba.

Ahora, el usuario de Twitter Víctor García González se ha hecho eco de la opinión y de la respuesta junto al mensaje: “Hemos decidido comer en el restaurante siciliano Tosca de San José por esta genial respuesta a una “desafortunada” reseña”.