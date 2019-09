Una semana basta para confirmarlo: la edición más bochornosa de 'GH VIP'

Siempre hemos pensado que es así, pero vergüenza ajena no es lo que sentimos al ver una cita de Mujeres Y Hombres Y Viceversa . Contra todo pronóstico, un grupo muy reducido de famosos ha desbancado a los montones de tronistas y pretendientes que han pasado por el programa desde 2008. Vergüenza ajena es lo que he experimentado al ver Guadalix durante esta semana de concurso, la primera de GH VIP 7 . Viendo la tele, me tapaba la cara.

Todavía después de reposar las imágenes e intentar digerirlas queda la duda. No tengo claro si lo que he visto es más bochornoso, ridículo, inverosímil... Aunque después de saber que Hugo Castejón era parte del casting, tampoco sé de qué me sorprendo tanto. Es insufrible incluso con una pantalla de por medio, vivir con él debe ser un premio a la ansiedad. Que alguien de la productora nos haga un favor y le corte el micrófono. Claro, ya no está con Marta Sánchez porque acabó desesperada.