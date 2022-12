Una senadora del PSOE señala la silla vacía de Feijóo y lo que dice se ve sin parar en Twitter

Nada más subir a la tribuna, Granados ha señalado el asiento del dirigente ‘popular’ y, con una sonrisa, ha soltado: “Ya me acostumbro a ver esa silla vacía del señor Feijóo, que no está en el escaño.”

“Yo creo que nadie ha cobrado tanto la hora como el señor Feijóo desde que es senador porque realmente la ausencia es palmaria”, ha proseguido antes de señalar que lo que también se ha visto es que Feijóo “solamente quiere debatir con Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez no está en la sala”.

Para Granados, “es evidente” que el líder del PP no quiere debatir con el jefe del Ejecutivo y “tampoco quiere debatir con la ministra de Hacienda”: “Porque cuando el presidente le ha ofrecido hacerle la respuesta a la intervención de la ministra, el señor Fejóo ha dicho que no. Así que la conclusión es que el señor Feijóo no quiere debatir. Viene con sus papeles, lee los papeles que le han preparado y ya está”.