Una señora deja totalmente impactado a Jesús Calleja tras explicar cómo ha pasado la pandemia

Samuel de Roman via Getty Images Jesús Calleja en un acto.

El aventurero Jesús Calleja está inmerso en el rodaje de Volando Voy, el programa de Cuatro en el que recorre distintas zonas de España, concretamente pueblos, para hablar con las personas que allí viven.

Calleja ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram desde Pampaneira, en la Alpujarra, de un descanso después del rodaje. Momento que ha dedicado para hacer bicicleta por la zona con varios compañeros.

El presentador se ha topado con una ilustre vecina del pueblo llamada Gracia que ha dejado varios momentos de lo más hilarantes.

“Aquí no hay cloromirus (sic). Aquí bebiendo vino te quitamos el cloromirus. No hay cloromirus, con buenas jarras de vino”, ha empezado diciendo la señora que iba camino a casa.

″¿Has pasado miedo?”, ha querido saber Calleja, que se ha quedado impactado y muerto de risa con la respuesta de la señora.

“Mucho, mucho, mucho, porque he estado nada más que encerrada y borracha. Me metía en la bodega y como no podía salir... de la casa a la bodega y de la bodega a casa”, ha señalado.

Después. Calleja y sus compañeros han ido hasta la casa de la señora a degustar un vaso de vino de los que ha consumido durante la pandemia.