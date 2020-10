Una señora dice que se ha comprado un reloj de 3.500 euros porque "hay que gastar"... y le reacción de Thais Villas es GE-NI-AL

La periodista Thais Villas volvió este martes a El Intermedio con una de sus secciones más exitosas: barrio rico y barrio pobre. La reportera se acercó a una de las zonas obreras de Madrid y a una de las más pudientes para comprobar de qué diferente forma viven los vecinos la pandemia.

Y en el barrio rico se encontró con toda una sorpresa: una señora que admitió que se había saltado el confinamiento de forma habitual y que se había comprado un reloj de 3.500 euros porque “hay que comprar”.

“Yo he salido cuando me ha dado la gana. He hecho lo que me ha dado la gana. Me he ido por extrarradios, por sitios así que no me encontraba con gente. Me he saltado las normas con cabeza y con responsabilidad”, empezó diciendo la mujer, que aseguró que aplaudió al principio pero al final se sumó a las caceroladas contra el Gobierno.

Pero la mayor sorpresa llegó después, cuando Thais Villas desveló que la señora se había comprado un reloj que le había costado cerca de 3.500 euros. ”¿Y se lo acaba de comprar?”, preguntó la periodista, alucinada.

“Hay que consumir, hay que gastar”, argumentó la mujer, que provocó la genial reacción de la reportera: ”¡Coño! Hay que consumir... ¡si se puede!”. Unas palabras que no alteraron el discurso de la señora, que continuó: “Hay que comprar comida, hay que comprar todo lo que sea porque, si no, entonces nos arruinamos todos. Y si nos arruinamos todos mal vamos”.

“Yo soy una chica estupenda y me merezco todo y me voy a dar un capricho. ¡Y ya está”, zanjó la mujer.