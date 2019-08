Una socorrista fuera de servicio salva la vida a un niño en una playa de Palma

Macarena Cabrujo es toda una celebridad en Palma desde el pasado 27 de julio, cuando protagonizó una heroicidad al salvarle la vida a un niño de 10 años que se ahogaba en el mar.

Esta joven socorrista argentina se encontraba ya fuera de servicio tras una larga jornada en Can Pere Antoni (Palma). En lugar de irse a casa, Cabrujo se quedó jugando al voleyball en la playa, donde aquel día ondeaba la bandera roja por el mal estado de la mar.

Según relata la propia Cabrujo a El Diario de Mallorca, observó, ya casi de noche, a un grupo de bañistas nerviosos mirando al mar: un niño de 10 años estaba siendo arrastrado por la resaca.

Y no lo dudó: “Me metí en el agua y pedí si alguien me podía acompañar para ayudarme a sacarle. Como no había tiempo, les dije que llamaran al 112”.