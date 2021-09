Una tertuliana de 'El Programa de AR' indigna a los bomberos con lo que dijo sobre los incendios

Isabel San Sebastián, tertuliana de El Programa de AR de Telecinco, presentado por Ana Rosa Quintana, ha enervado al gremio de bomberos por las declaraciones que realizó esta semana tras el incendio que ha arrasado miles de hectáreas en Málaga y que ha dejado un bombero fallecido.

Tras entrevistar a una afectada por los incendios, Quintana aseguró que “es difícil” saber “si son intencionados o no”.

“No, bueno, suelen pillarlos”, contestó San Sebastián.

″¿Sí?”, preguntó la presentadora.

“Sí, el Seprona y la Guardia Civil suelen ser capaces de pillar a los pirómanos, ¿eh?”, afirmó contundente la colaboradora, quien agregó la siguiente insinuación: “Y a menudo es gente vinculada con el mundo de los incendios, de las extinciones, de las cuadrillas, etc. Y no estoy señalando a nadie, no lo sé quién ha sido, pero los suelen pillar”.

Puedes ver el momento completo pinchando en este enlace, a partir del minuto 11:55.

Palabras que han enervado al colectivo de bomberos y de trabajadores forestales, que han mostrado su indignación en las redes: