Parecía que todo era luz y color en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos hasta que este miércoles un trabajador ha salido a empañar la ceremonia y la posterior fiesta.

Para ello ha accedido a contar en Sálvame (Telecinco), con la voz distorsionada, los malos tratos que recibieron por parte de la pareja. “Al equipo de trabajo, fatal”, ha comenzado con una rotunda frase antes de empezar a dar detalles más concretos.

“Pagaron 10 euros la hora y nos dijeron unas cosas que luego no las cumplieron, como que nos iban a llevar en unos vehículos... Nos tuvimos que buscar la vida y para volver lo mismo”, ha indicado.

A parte de reconocer que entraron a las 14:00 de la tarde para hacer los preparativos, también ha criticado al maître, del que ha afirmado que le trató como si fuese “un perro”. “No nos dejaban hablar, no nos dejaban reírnos, chillándonos”, ha continuado.

Por otro lado, ha confesado que les hicieron cambiarse a hombres y mujeres todos juntos y con mucha prisa: “Ahí todos desnudos. Una vergüenza. Es que eso no se hace ni en las piscinas públicas, donde tienes unos vestuarios, pero aquí la gente pasando de un lado para otro sin ropa”.

También ha destacado el hecho de que les dieron de cenar “los restos de los invitados a las 3:00 de la mañana” y que hasta la “semana que viene” no les pagan, algo que le ha extrañado: “Lo normal es que te lo den cuando acabas el evento o lo más tardar el lunes. Vamos a ver cuando hagan el ingreso, porque no me fío”.

Preguntado por la firma de un contrato de confidencialidad, el trabajador ha dicho que tuvieron que firmarlo en horas y que había muchas cosas: “Nos metía a juicio y podíamos llegar hasta los 100.000 euros”.