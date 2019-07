Una triatleta profesional narra su secuestro: "Cuando me desperté estaba desnuda, sentada y atada en un sillón"

“Me ató y me tiró en el asiento trasero. Debí de haber estado inconsciente por un tiempo”, relata. “Cuando me desperté estaba desnuda, sentada y atada en un sillón, en una casa vieja”, continúa.

Preguntada por el objetivo que quería su captor, Birli describe que estaba lleno de odio: “Me vendó los ojos, me obligó a beber vino y licor. Y siempre tenía un cuchillo en la mano. Me obligó a meterme una bañera de agua fría y quiso ahogarme”.

El infractor al final la liberó y dejó que se fuera a casa. Birli ha agradecido a todos por el apoyo en su página de Facebook.

“Mil gracias a todos los que me buscaron ayer, aunque no me hubieran podido encontrar. Fui atropellada, golpeada, atada y me llevaron a una pequeña casa, como una película de terror. Gracias a Dios pude liberarme y estoy bien, excepto por una brazo roto y una lesión en la cabeza”, ha escrito.

Al final, el hombre de 33 años, con problemas mentales, ha sido detenido.