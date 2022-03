Una usuaria le da una brutal respuesta a Ossorio al contar su historia persona

La historia de la tuitera Noa Gresiva. Noa Gresiva

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha levantado una gran polémica con su respuesta al ser preguntado por un informe de Cáritas sobre la pobreza en la región.

“El que sale a la calle y ve que le dicen ‘en Madrid hay tres millones de pobres’, dice ‘¿oye, y por dónde estarán?’”, preguntó irónicamente, haciendo el gesto con la cabeza como de estar buscándolos.

“Lo que sucede es que lees estos informes, sales a la calle y dices ‘oye, yo es que esto no lo veo’. Insisto, me encanta que existan para tomar nota y ayudar a las personas más desfavorecidas, pero tienen que ser informes más objetivos. La gente ve que Madrid es una región rica, que crece más rápido que España”, añadió.

Noa Gresiva, una usuaria de Twitter, se ha hecho viral con la respuesta que ha dado al consejero madrileño. La tuitera ha narrado su historia y en pocas horas su publicación acumula más de 16.000 me gusta.

Mi madre separada y trabajando tenía que ir a pedir comida a Cáritas porque no llegaba a fin de mes y no podía mantenernos. Lloraba porque el 6 de enero los vecinos tenían que regalarnos cosas porque ella no podía. Sí. La pobreza existe y es muy difícil salir de ella. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) March 17, 2022

“Mi madre separada y trabajando tenía que ir a pedir comida a Cáritas porque no llegaba a fin de mes y no podía mantenernos. Lloraba porque el 6 de enero los vecinos tenían que regalarnos cosas porque ella no podía. Sí. La pobreza existe y es muy difícil salir de ella”, ha escrito la usuaria.

Noa Gresiva ha reflexionado diciendo que los políticos no lo ven porque “no están conectados con la realidad”. “Qué triste todo”, se ha lamentado profundamente.

Publicidad

“Se creen que esto ya no pasa, y la triste realidad no es que no los vean, es que no los quieren ver. Invisibilizan un problema y así no existe. Que ganas de quemarlo todo”, ha afirmado.

Los políticos no lo ven porque no están conectados con la realidad. Que triste todo. Se creen que esto ya no pasa, y la triste realidad no es que no los vean, es que no los quieren ver. Invisibilizan un problema y así no existe. Que ganas de quemarlo todo. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) March 17, 2022

La usuaria, que ha reconocido que pasa vergüenza contándolo, ha aseverado que si nadie lo dice es como si nunca hubiese pasado.

Para que su madre se relajara y como regalo, ella y su hermano, ocho años mayor, le hicieron un robot con cajas y maderas con el brazo extendido y consiguieron un cigarro para ponérselo en la mano con la siguiente nota: “Para que te relajes y descanses. Gracias por todo mamá”.

“Nunca vimos lo que pasó, ni mi hermano ni yo, al día siguiente había colegio. Deprime escuchar a los políticos que no desean hablar de pobreza y la invisibilizan”, ha recordado Noa Gresiva, que ha confesado que su hermano con 12 ó 13 años “ya sabía reconocer la pobreza”.

Aún está llorando la mujer 30 años después por aquella noche del robot y la nota. Nunca vimos lo que pasó, ni mi hermano ni yo, al día siguiente había colegio. Deprime escuchar a los políticos que no desean hablar de pobreza y la invisibilizan. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) March 17, 2022

Otro momento que ha recordado es cuando empezó el colegio un año y ella no tenía libros de texto: “La profesora llamó a mi madre y la metió en el despacho. Ella salió muy triste de allí. Pero esa tarde fuimos a comprar los libros. Años después me confesó que mi profesora me había pagado los libros y que ella le devolvió el dinero poco a poco como pudo”.

“Le había dado clase a mi hermano y conocía nuestra familia muy bien. Ella sí veía la pobreza que los portavoces del gobierno en Madrid no ven”, ha dicho, refiriéndose a las declaraciones de Ossorio.

Años después me confesó que mi profesora me había pagado los libros y que ella le devolvió el dinero poco a poco como pudo. Le había dado clase a mi hermano y conocía nuestra familia muy bien. Ella sí veía la pobreza que los portavoces del gobierno en Madrid no ven. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) March 17, 2022

Finalmente, ha narrado que también tuvieron que vivir con su bisabuela porque su madre “no pudo comprar una nevera y dos camas”. “Nadie le financiaba nada porque siempre trabajaba en negro en la hostelería. Otros que sí veían la pobreza y se aprovechaban”, ha afirmado, destacando que también tuvo que cuidar de su bisabuela cuando se quedó en la cama al romperse la cadera.

“Un ictus y dos personas dependientes. Ese era el panorama de mi madre. Una abuela y un menor a su cargo y una pensión por invalidez de risa. Y escuchas hablar a políticos como si esto no siguiese pasando hoy en día. Qué ascos de verdad. Los problemas que no se ven no existen”, ha sentenciado, reconociendo que las palabras de Ossorio le provocaron “rabia e impotencia”.

Un ictus y dos personas dependientes. Ese era el panorama de mi madre. Una abuela y un menor a su cargo y una pensión por invalidez de risa. Y escuchas hablar a políticos como si esto no siguiese pasando hoy en día. Que ascos de verdad. Los problemas que no se ven no existen. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) March 17, 2022