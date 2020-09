Una vecina de Vallecas comparte lo que le ha pasado en su trabajo tras el confinamiento selectivo: "No hay derecho"

La cuenta de Twitter Vallekas se defiende compartió este lunes el mensaje que les había enviado una vecina afectada por las medidas impuestas por la Comunidad de Madrid para tratar de bajar los casos de coronavirus en la región.

La mujer, que cuenta que vive en el distrito Puente de Vallecas, explica que tiene que salir de su zona, “en un metro abarrotado”, para trabajar en una peluquería de niños.

“En ella no puedo mantener la distancia mínima de seguridad y la mayoría de pequeños no portan mascarilla, al ser menores de seis años y no tener su uso obligatorio”, describe.

La vecina de Vallecas detalla que ella al ser empleada no les puede obligar a usar el cubrebocas, mientras que sus jefes sí que pueden pedirle que sea ella quien los atienda.

Además, ha compartido el mensaje que recibió el pasado viernes, día en el qeu se aprobaron las medidas: ”¡Hola! Queríamos comentarte algo, visto lo que está pasando en tu barrio. Hemos decidido no coincidir contigo en la pelu, al menos hasta que la situación mejore. Antes de salir desinfecta todo muy bien, sobre todo, teléfono y teclado. No te quites ni la mascarilla ni los guantes y haz el favor de no utilizar el cuarto de baño”.

Este mensaje ha hecho que la ciudadana haga la siguiente reflexión: “Con esto me pregunto, ¿dónde están mis derechos? ¿Es que soy un ser indigno por vivir en Vallecas? (cosa de la que me siento muy orgullosa, por cierto). ¿Quién piensa en mi seguridad y en la de mis familiares?”.

“No hay derecho”, sentencia.