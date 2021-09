Una vida y tres volcanes: así recuerdan seis personas mayores las erupciones de 1949 y 1971

Manuel Pérez tenía poco más de 13 años cuando la tierra se abrió en 1949. Tiene guardada en la retina la imagen de dónde estaba en el momento de la explosión. “Salía de comprar en una tienda cuando se produjo un terremoto muy fuerte. Entonces vi el volcán. Todo temblaba y yo me fui corriendo a mi casa y me abracé a mi madre asustado”, detalla.

En aquel momento tenía 35 años y pudo observar en directo su primer volcán, ya que al de 1949 no le habían dejado ir sus hermanas por ser muy pequeña. “Es una montaña de fuego y no puedes ir”, le dijeron. Por ello, tuvo que esperar esas más de dos décadas para acercarse con su marido a una zona próxima al municipio de Fuencaliente, una de las zonas más próximas a la ruptura de la corteza terrestre.

Su familia, que no pudo ir a verlo por falta de medios, no entraba casi ni a lavarse ni a cocinar: “No comíamos prácticamente. Un poco de pan y poco más. No nos atrevíamos a entrar en casa, en aquel tiempo había leña y daba miedo encenderla por lo que podía suceder”.

A María Socorro Felipe no se le olvidan los terremotos que se produjeron durante las “desesperantes y eternas” semanas previas de esa erupción. Afirma no haber vivido nada igual. “Eran horribles. Yo dormía con mis padres y mis siete hermanos en la huerta, reunidos y con mantas para no estar dentro de la casa. Los temblores eran inmensos y había mucho miedo”, llega a decir.

“Para mí este actual es el peor, el de San Juan rompió casas, pero por los temblores que eran muy fuertes, no por la lava. Ahora no he notado muchos terremotos, pero aquellos los tengo grabados”, especifica Expósito.

Bella destaca que el de Teneguía lo subieron a ver con su familia. “Daba miedo, pero no fue lo de San Juan”, añade.

Como ella, Pérez, que aunque tenía pánico especialmente al tener una hija de 15 años, asegura que aquel, el de Teneguía, “no hizo mucho daño”. Lo que sí que comenta es que dejó incomunicada una parte de la isla, ya que era cuando se estaban terminando las carreteras.

Felipe, por su parte, recuerda que hubo muchos temblores, pero rápidamente reconoce que no se llegaron a asustar tanto. “No sé muy bien el porqué, pero estábamos tranquilos”. Y eso que a ella le tocó pasar la mayor parte del tiempo alejada de su marido, debido a que tenía un taxi y hacía continuos viajes con vulcanólogos o expertos que se acercaron a la bautizada como la Isla Bonita.

“Me ha afectado más este viéndolo en la televisión”

Aunque ninguno de ellos ha perdido nada en ninguno de los tres al no estar en el recorrido de las coladas de lava, sí que coinciden en que ver en directo cómo este está destrozando todo les está afectando.

Bella tiene claro que le está dejando tocada darse cuenta de cómo las coladas engullen casas y llevan a la desesperación más absoluta a personas que lo están perdiendo todo: “Me ha afectado más este viéndolo en la televisión que los otros dos, mucho más. Para mí está siendo el peor”.

Sus palabras las apoya Expósito, que no duda en comentar que este es el que “más pena” le da y que es con el que más ha llorado: “En aquellos no me dieron tanta lástima, no se seguían tanto y ahora lo ponen casi todo el día en la televisión. A este no me ha apetecido ir a verlo ni nada”.

Felipe casi no es capaz de ver las imágenes actuales. “Es lo más horroroso que yo he visto”, sentencia sin pensarlo mucho. Todos, como el resto de la población, desean que termine ya y deje el menor número de afectados posible.