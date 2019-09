Unas grabaciones desmontan la teoría más extendida sobre el fin de Los Beatles

Un experto en Los Beatles ha revelado la existencia de una grabación que desvela que el grupo británico no tenía previsto separarse después de la grabación deAbbey Road y que planeaban hacer otro disco.

El historiador Mark Lewisohn ha dado a The Guardian acceso a esta cinta que documenta una conversación de hace ahora cincuenta años, en el último período de la banda, y que cambiaría la historia oficial.

Y entonces llega la novedad: “Pero no. Ellos estaban planeando el siguiente disco. Y pensamos que Lennon era el que quería romper el grupo, pero cuando escuchas esto, no es así. ¿No reescribe esto todo lo que pensábamos que sabíamos?”.

Este encuentro entre los tres músicos fue grabado por el propio Lennon para enviarle la cinta a Ringo Starr, quien por aquel entonces estaba hospitalizado por problemas intestinales. Así, el batería podría estar al tanto de todo.

En esa conversación se escucha, según The Guardian, a Lennon comentando las posibilidades del siguiente disco, incluso con planes para lanzar un single a tiempo para las Navidades.

Está registrada también otra parte de la conversación en la que Lennon argumenta la pertinencia de que la autoría de sus canciones se acredite individualmente.

“Hasta este álbum pensaba que las canciones de George no eran demasiado buenas”, tercia McCartney, propiciando la respuesta del aludido: “Eso es cuestión de gustos. Después de todo, a la gente le gustan mis canciones”.

Los discos del fin

Los Beatles publicaron su último disco en mayo de 1970 -Let it be-, pero el último que grabaron juntos fue en realidad Abbey Road, editado como penúltimo de su catálogo meses antes, septiembre en 1969.

En una entrevista publicada por la revista Life en noviembre de 1969, McCartney reconoció que el grupo estaba disuelto. A principios de 1970, él, Harrison y Starr se reunieron brevemente para completar las grabaciones de Let it be.

Con la nueva década en marcha, los miembros del cuarteto estaban ya totalmente inmersos en sus proyectos en solitario y el 10 de abril McCartney difundía el famoso comunicado en el que anunciaba su marcha del grupo. Let it be vio la luz el 8 de mayo.