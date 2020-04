Por qué España no se une en las circunstancias más difíciles

No obstante, los ciudadanos asisten de nuevo a la falta de unidad de su clase política. Como ocurrió tras el 11-M. Y también tras los atentados en Barcelona y Cambrils de 2017. Al contrario de lo que pasa en Portugal, ¿por qué la política en España no se une en las horas más oscuras?

La tensión que se vivió el pasado jueves en el Congreso reflejó de nuevo la polarización política y certificó una vez más la dificultad de los partidos para cohesionar a la sociedad cuando se producen tragedias como el coronavirus. Eso sí, no siempre ha sido así en la historia democrática.

Los españoles asisten desde la irrupción de la epidemia de Covid-19 a dos luchas frustrantes. Una es la que libran los sanitarios en los hospitales contra la muerte. Más de 18.000 personas han fallecido diagnosticadas con el virus que ha puesto en jaque al mundo. La otra es la de los políticos entre sí para evitar que la crisis sanitaria les sepulte. Para ello no dudan en lanzarse los dramas de las miles de personas que no han podido acompañar a sus familiares en sus últimas horas.

Algunos diputados populares no comparten ese diagnóstico. Uno de ellos matiza a El HuffPost: “Existen partidos que no se han sumado al proyecto de medidas legislativas que está poniendo en marcha el Gobierno, como Vox y otros partidos de la izquierda independentista, y están los que apoyan el estado de alarma pero no están de acuerdo en algunas medidas”.

Fuentes populares en el Congreso no ocultan su enfado con el presidente del Gobierno. Y eso que están a favor de llegar a acuerdos, pero apuntan que la dureza del PSOE echando la culpa del colapso sanitario “a los recortes” durante la crisis ha sido muy fuerte. “Sobre todo en las comunidades donde gobernamos como Madrid, dificultando las cosas”, precisan.

“El Gobierno ha estado durante 10 días sin hablar con la oposición. Y debe tener una comunicación fluida”, cuenta este diputado del PP, quien también reconoce fallos de su partido: “Los equipos mediáticos de PP y PSOE son incapaces de no recordar los errores que están cometiendo unos y otros. El PSOE está atacando a las autonomías del PP. Y nosotros también hemos tomados decisiones que no han ayudado a contener una situación inevitable, pero mejorable”, explica el representante a las órdenes de Pablo Casado.

Una llamada al pacto que no entusiasma

La llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reeditar un pacto similar a los de la Moncloa de 1977 que siente las bases de la “reconstrucción” económica y social con el concierto de los principales partidos del país ha caído en oídos sordos en los dos principales partidos de la oposición. Y eso que la tarea será hercúlea. El Fondo Monetario Internacional ha vaticinado este martes un derrumbe del 8% del PIB español y una escalada de la tasa de paro por encima del 20%.

Solo Ciudadanos y el PNV, que condiciona su apoyo a que no se laminen las competencias de Euskadi, parecen, entre los grandes grupos de la Cámara, atender la señal de auxilio del Gobierno, además de su socio de coalición, Unidas Podemos.

Un acuerdo que englobe a naranjas con ‘jeltzales’ y morados es todo un reto para Sánchez. También la mezcla de Podemos con el PP. Quienes se han desentendido de la reedición de los Pactos de La Moncloa son los independentistas catalanes de ERC. Tampoco se sentarán con Sánchez el resto de secesionistas y nacionalistas: JxCAT, BNG, Bildu y la CUP.