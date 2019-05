Unidas Podemos registra grupo propio en el Senado con la ayuda del PSOE

De este modo Podemos ha alcanzado el número mínimo de miembros para formar grupo, pues únicamente disponía de cinco por designación autonómica. En las elecciones del pasado 28-A perdió los 8 senadores electos que había logrado en 2016 . El préstamo socialista no tendrá influencia en los futuros resultados en la cámara pues mantiene una amplia mayoría absoluta.

Unidas Podemos podrá tener grupo propio en el Senado pese a no haber obtenido representación en la Cámara Alta el pasado 28-A. La formación de Pablo Iglesias ha registrado este lunes su bloque gracias a los cinco senadores que le ha prestado el PSOE. Del mismo modo, JuntsxCat también se ha valido de alianzas para mantener presencia, en su caso de ERC.

La cesión de representantes para la conformación de un grupo no es una fórmula nueva ni extraña en la vida parlamentaria. Una vez instaurado cada grupo, para que no pierda tal reconocimiento no puede contar con menos de seis miembros durante la legislatura.

Podemos tendrá así marca propia como en la pasada legislatura, pero está por ver qué ocurrirá si su tamaño aún se reduce más al haber perdido fuerza en los parlamentos regionales. Cuando se renueven los senadores autonómicos pendientes de renovación se verá con qué representación se queda.

Por otro lado, Junts ha sumado sus cuatro senadores al de Coalición Canaria (CC) y al de la agrupación socialista gomera para formar el grupo nacionalista que ya tuvo en la legislatura anterior, aunque entonces solo junto a CC. Para completar el mínimo de diez que se exige sumará prestados senadores de ERC.

Este partido, por su parte, va a formar grupo junto a EH Bildu. De esta forma, sumará sus 13 representantes a los dos vascos, quince en total. También el PNV se basta esta vez por sí solo para formar grupo parlamentario al tener diez senadores.

Estos grupos, además del de PSOE y PP, son los mismos que ha tenido el Senado en la legislatura anterior. La novedad es Ciudadanos, que de momento tiene ya 11 escaños en la Cámara Alta y que podría ganar alguno más con los senadores de designación.

Los ‘populares’, al menos por el momento, mantienen como portavoz del partido en la Cámara a Ignacio Cosidó de manera interina hasta decidir quien se encargará de ostentar la portavocía.