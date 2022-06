Unidas Podemos se desmarca de la propuesta del PSOE para renovar el Constitucional

Unidas Podemos llegó a impulsar una proposición de ley en el Congreso para habilitar la opción de renovación del CGPJ por mayoría absoluta, en caso de que no fuera posible con consenso de dos tercios de la cámara.

Pero tras meses congelada sin que se iniciase su tramitación, asumió la falta de apoyo del PSOE a esta planteamiento, lo que supuso de ‘facto’ su retirada, aunque se mostraba abierto a negociar nuevas fórmulas con el PSOE de cara a acabar con ese bloqueo.

“Si no se llega a ese acuerdo tenemos que plantear una alternativa para salir de la situación. Si no es esta propuesta, que se nos plantee esa alternativa pero no conocemos ninguna mejor y, si la hay, estamos abiertos a estudiarla”, dijo en abril del año pasado el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, para alertar de la situación de “ilegitimidad gravísima” que pesaba sobre el órgano de gobierno de los jueces, culpando al PP de dicho bloqueo.