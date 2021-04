Unidas Podemos vuelve a dar que hablar con su último vídeo: Ayuso y una piedra

La voz en off explica que todo eso una piedra no lo podría hacer y que Ayuso sí sería capaz de lograrlo: “Por eso la presentan a ella y no a una piedra. La cuestión es, si la mayoría hemos pensado esto alguna vez, ¿por qué no hacemos algo para cambiarlo?”.

El vídeo concluye con dos mensajes: “El 4 de mayo podemos ganar Madrid. El 4 de mayo que hable la mayoría”.

Hace escasos dos días, Unidas Podemos ya publicó otro vídeo controvertido. En él señalaban a diversos periodistas, entre los que aparecen Federico Jiménez Losantos, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Susanna Griso, Francisco Marhuenda, Vicente Vallés o Eduardo Inda.

“Ellos ya han hablado mucho. Ahora, que hable la mayoría”, afirmó la formación en el mensaje que acompaña al vídeo.