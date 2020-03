Unidas Podemos y ERC acuerdan pedir investigar al rey Juan Carlos en el Congreso

El grupo parlamentario de Unidas Podemos y el republicano, el de ERC, han alcanzado un acuerdo para solicitar la creación de una comisión de investigación al rey Juan Carlos sobre “las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí”. Según el texto al que ha tenido acceso EFE y que se registrará este viernes, ambos grupos pedirán esta comisión tras conocerse que la Fiscalía suiza investiga los movimientos de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal de las Bahamas, según consta en el texto. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique , anunció la intención de pedir esta comisión este jueves, el mismo día en que ERC registraba junto a Compromís y Más País otra comisión sobre las actividades del rey emérito. Sin embargo, según aseguran fuentes de ambas formaciones, el grupo que dirige Gabriel Rufián ha llegado a un acuerdo con Echenique para crear esta nueva comisión, que no firman Más País y Compromís, que han dicho a EFE que no saben nada de este nuevo texto pactado entre Unidas Podemos y ERC.

La petición tendrá que someterse a votación en la Mesa del Congreso, que analizará si puede tramitarse o no, aunque el PSOE ya ha mostrado su intención de rechazarlo, con lo que previsiblemente no se verá ni siquiera en la Junta de Portavoces, ni llegará, por tanto, a debatirse en el pleno.



Tras conocerse que Unidas Podemos pediría esta investigación, desde el Grupo Socialista han señalado a EFE que ya en 2018 se registró una “solicitud similar” y que el informe emitido entonces por los letrados “fue taxativo” al rechazar de plano una comisión de investigación sobre el anterior Jefe del Estado.



En el texto conjunto, ERC y Unidas Podemos justifican la creación de esta comisión de investigación en que “la Fiscalía suiza afirma una serie de presuntos hechos”, en concreto que el día 8 de agosto de 2008 el gobierno de Arabia Saudí transfirió cien millones de dólares a la cuenta con sede en Bahamas cuyo titular era una sociedad instrumental panameña.



Según recoge el texto, los propietarios de esa cuenta “estarían actuando como meros testaferros” y el verdadero dueño sería el rey emérito, que “dispuso de los fondos libremente hasta 2012″, cuando el banco “invitó a Juan Carlos de Borbón a cerrar la cuenta”, y que así lo hizo transfieriendo 65 millones a Corinna Larsen y un millón a otra mujer residente en Ginebra.



“Estos movimientos podrían estar relacionados con el contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca que consiguieron varias empresas españolas en Arabia Saudí”, recoge la iniciativa.



Los dos partidos consideran que “ante estas graves sospechas de presuntas actividades corruptas” resulta evidente que “las responsabilidades a determinar no pueden circunscribirse a lo fiscal y a lo penal” sino que “pueden erosionar gravemente” las bases de la democracia.