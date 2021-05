Cómo Unidas Podemos quiere reinventarse en estos dos años

Pablo Iglesias ya no tiene coleta. Se la ha cortado. Es el símbolo de un nuevo tiempo, con el omnipresente líder ya fuera de la política. Empieza una segunda etapa en Unidas Podemos, justo cuando se cumplen diez años del 15-M y con la duda de si el partido sobrevivirá sin su gran nombre. Los ‘morados’ planifican estos días su futuro, con el previsible margen de dos años para que acabe la legislatura, y con dos mujeres al frente del proyecto: Yolanda Díaz e Ione Belarra.

Era el elefante del que nadie quería hablar: la sucesión. Y la marcha de Iglesias lo ha precipitado todo, con dos consecuentes relevos en el Gobierno y en el partido. En el Ejecutivo se dejó atado junto a Pedro Sánchez en la figura de Yolanda Díaz, desde hace unas semanas vicepresidenta tercera y máxima autoridad ‘morada’ dentro del Consejo de Ministros. En el partido se resolverá en menos de un mes, con la celebración de la Asamblea Ciudadana que concluirá el 13 de junio con los resultados del nuevo liderazgo y de la futura dirección. Ya ha dado un paso adelante Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, para hacerse con Podemos desde ese día (a falta de que se presenten más candidatos).

De esta manera habrá una especie de bicefalia. Es decir, Yolanda Díaz no es de Podemos, por lo que no puede hacerse con la Secretaría General, pero está llamada a ser la candidata en las elecciones generales de Unidas Podemos (la lista en que van Podemos, IU y sus confluencias territoriales). La ministra de Trabajo todavía no ha confirmado si se presentará a las primarias, cuando toquen, para ser la ‘número uno’ en esa papeleta. Belarra se queda al margen de esa carrera en principio y será, si gana la Asamblea, la secretaria general. Públicamente ya ha dicho que no se plantea disputar las posteriores primarias y que va a trabajar desde el partido para que la ministra de Trabajo sea la candidata y la “próxima presidenta de España”.