Universidad y valores: un tributo a Toni Morrison

La universidad es, y ha de ser, un lugar donde se practican y fomentan el pensamiento crítico, el análisis, la lectura, el diálogo entre puntos de vista discrepantes, la argumentación y, no nos olvidemos, los valores. Durante la campaña electoral en la Universidad de Oviedo no faltaron las ideas, los debates, los argumentos, el análisis, la opinión razonada, los comentarios sobre el devenir de esta institución.

Morrison también fue profesora universitaria aparte de insigne escritora. Aunque ya no está entre nosotros, nos dejó no solo un rico legado literario sino también bellos discursos, como el que dio en la recogida de su Premio Nobel o los ofrecidos a estudiantes universitarios en algunas universidades. Sirvan las siguientes reflexiones como tributo a esta escritora.

La cultura, la lectura, el análisis y el pensamiento crítico son los mejores antídotos contra la pandemia de la manipulación, las llamadas fake news o bulos. Leer, analizar, profundizar, reflexionar, indagar y cuestionar son acciones imprescindibles en la educación superior. La consigna “mucho texto” no tiene cabida. Ha de haber mucho texto ¡y muchos textos! Una sociedad que no leyera, que no apreciara el valor de los libros (y el valor de los valores), sería una sociedad condenada. Leer libera.

No nos podemos olvidar de la transmisión de valores en la universidad. Como decía Toni Morrison, los valores se enseñan ejerciéndolos y teniéndolos. Alguien sin valores difícilmente podrá trasmitirlos al estudiantado. La universidad ha de ser ejemplo para nuestros jóvenes y ha de aspirar hacia la excelencia moral.

Como les recuerda Morrison a los estudiantes universitarios en uno de sus discursos: llegará un día en que tal vez ocupen posiciones de poder y que determinen la vida de otras personas con sus decisiones. Por eso, les recuerda la importancia de los valores y esa excelencia moral que nunca se debería descuidar.

Toni Morrison habría cumplido 90 años en este mes de febrero. Nos dejó en el verano de 2019, con una nueva obra comenzada, para la que ya había elegido título. Una sola palabra: Justicia.