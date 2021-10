Uno de los autores de la obra que denuncia la subida de la luz: "Es una llamada de atención"

Lejos de no interrumpir a los artistas, muchos de estos ciudadanos sí que les mostraron su preocupación por el precio de la luz y su queja por las puertas giratorias con los partidos políticos.

También sitúa el foco en los profesionales, que tienen que tener abiertos sus locales durante las horas centrales del día. “Está siendo muy afectados. Tienen unos márgenes de beneficios que tampoco son grandes y no pueden decidir si poner la lavadora a una hora u a otra. Con la llevada del invierno, por ejemplo el dueño de un bar tiene que poner la calefacción todo el día para que los clientes estén calientes”, comenta, preocupado por la deriva que puede tomar.

De esta manera, el artista madrileño de 45 años desmiente “este punto de demagogia de las eléctricas de que la factura de la luz no se iba a haber afectada”. Él se pone de ejemplo y especifica que está viendo como su recibo de la luz se ha visto aumentado en más de 20 euros respectado al año pasado. “A la mucha gente que va muy justa, esos 20 euros a final de mes les puede cambiar”, señala.

“Es una crítica, pero sobre todo es una llamada de atención. Se está casi duplicado el precio. No hemos querido utilizar el precio mayorista porque las eléctricas justifican que todo este incremento no tiene por qué afectar a nuestras facturas, pero la OCU sí dice que en el mismo periodo del año comparado con el año pasado estamos alrededor de un 30% más. Eso significa que el recibo medio ha ido subiendo. Es un montón”, asegura Calero, que entiende el arte urbano como un componente reivindicativo necesario.

“Coincidió con el escándalo de Carmona e Iberdrola y estaba la cosa calentita. Estaban muy enfadados por las puertas giratorias y nos decían que todos se iban a trabajar a las eléctricas”, rememora.

Además, Calero también tiene la sensación de que la población ha interiorizado que no se puede hacer nada contra esta subida y que ya se ha resignado. “Esta pasando fuera de España también y creo que hay una pérdida de credibilidad en el sistema, la gente me parece que cree que esto de la luz es una batalla perdida. Todo el mundo nos ha felicitado por la obra, pero todo el mundo tiene la sensación de que no va a servir para nada”.

En enero del 2022, cuando Calero y StoolStreetArt rellenen el hueco en blanco de diciembre se podrá comprobar si la luz ha dejado de subir o, si por el contrario, sigue en permanente crecimiento.