Uno de los cientos de vecinos evacuados por la DANA: “Es la primera vez que vivo esto y tengo casi 60 años"

Otra de las familias que se ha visto obligada a dejar su hogar por los efectos de la gota fría es la de Suhé. “Tengo cuatro hijos que también están aquí. Tengo uno de 12, uno de 6, uno de 4 y uno de 3”, comentaban a la SER desde Orihuela.

“Tanto mis hijos como yo hemos trabajado para sacar agua pero a las 15.00 horas me han dicho que me viniese aquí, que me vistiese, cogiese ropa de los niños, y saliese de casa. Solo traemos pijamas y pañales”, continuaba Suhé, que mantenía la esperanza de volver a su hogar. “No tengo dónde ir, tengo que volver a esa casa. No me puedo permitir un alquiler superior”, afirmaba.

José, también vecino de la localidad reconocía vivir una situación atípica: “Es la primera que vivo esto y tengo casi 60 años. El río ya baja con bastante fuerza, aunque lo peor se espera en los próximos días”, apuntaba.