Uno de los grandes científicos españoles lamenta lo que le ha ocurrido tras escribir a Fernando Simón

″¡A ver cuando la reconoce el Fernando Simón de España!”, exclama antes de lamentar que ha escrito varias veces al doctor y no contesta mientras que Fauci se reunió con dos de sus compañeros y lograron convencerle.

José Luis Jiménez, profesor de Química de la Universidad de Colorado y uno de los grandes expertos mundiales en aerosoles, ha lamentando que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, no haya respondido las varias veces que le ha escrito para intentar hablar con él.

El Dr Anthony Fauci, el Fernando Simón de USA, reconoce la transmisión por aerosoles! A ver cuando la reconoce el Fernando Simón de España! (he escrito varias veces a FS y no contesta, mientras que Fauci se reunió con mis companeros @Don_Milton y @kprather88 , y lo convencieron) https://t.co/sQjB3kPQLh

En concreto Fauci ha asegurado que los físicos de aerosoles les han explicado que se han equivocado durante muchos años y que las llamadas partículas en aerosol permanecen en el aire mucho más tiempo de lo que pensaban.

Hace unos días, Jiménez se lamentaba de unas declaraciones que Simón hizo hace meses, cuando afirmó: “El virus no se transmite por aerosoles, gotas pequeñas que se inhalan porque permanecen en el aire. Se transmite por contacto directo con gotas más gruesas que caen rápidamente”.

“Qué desastre!! El Ministerio de Sanidad en España ignorando la ciencia, desinformando, y creando obstáculos al control de la pandemia. Les he escrito pero todavía no he podido contactar con el grupo de F. Simon”, aseguraba el profesor de la Universidad de Colorado.