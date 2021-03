Uno de los grandes expertos españoles señala el principal peligro que ve de aquí a unas semanas

Adolfo García Sastre, director director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí (Nueva York) y uno de los virólogos más importantes del mundo, ha concedido una entrevista este martes a Carlos Herrera en la Cope.

El periodista le ha preguntado al experto si ve probable la llegada de una cuarta ola después de lo duro que ha sido pasar la tercera. Sastre ha señalado que “las vacunas van a dar lo que necesita para terminar el episodio pandémico” pero que todo depende “de cuánta prisa nos podamos dar” para adquirir las vacunas necesarias. El científico ha añadido que “lo más importante” es tener a suficiente gente vacunada.

El virólogo ha asegurado que ve poco probable la llegada de una nueva ola aunque no descarta que pueda ocurrir si lo hacemos “muy mal”. Sastre ha explicado que en estos momentos están vacunados los grupos de riesgo y cada día se vacuna a más personas: “Puede haber hospitalizaciones, pero debería aumentar mucho para que ocurriese una cuarta ola. Tendríamos que hacerlo muy mal para que suceda”.

Sastre ha comentado que no cree que la población se tenga que vacunar contra el coronavirus todos los años pero quizá sí “cada tres años o cuatro años”: “Eso es algo que no sabemos pero ya no es algo que sea tan urgente como lo que tenemos ahora y es manejable”.

Herrera le ha preguntado al experto si cree que en España va a estar vacunado el 70% de la población antes o después del verano. “Ya veremos a ver cómo andamos con el número de vacunaciones según vayan saliendo más dosis de la vacuna o no”.

Sastre ha contado el caso de Estados Unidos, donde se empezó “un poco lento” pero según se han producido y se han distribuido más vacunas se está aumentando mucho el número de personas vacunadas.

El científico burgalés ha puesto el foco en lo que sí le puede preocupar: que haya gente que no quiera ponerse la vacuna. “Va a depender más, fíjate, de que haya una proporción grande, por ejemplo del 40%, de gente que no quiera vacunarse, que realmente de tener las vacunas necesarias para vacunar el 70% de la población”, ha afirmado.

Un escenario que espera que no suceda: “Espero que eso no ocurra porque espero que la gente se esté dando cuenta del impacto que empieza a tener la vacunación, de los pocos casos adversos que ha habido a pesar de haber sido puesta en los brazos de millones de personas”.