La preocupación de uno de los mayores expertos españoles en coronavirus: "Estaremos en un problema grande"

Adolfo García Sastre, catedrático de medicina y microbiología y jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, ha estado este lunes en Al Rojo Vivo (laSexta) para hablar de la actualidad del coronavirus y sobre todo de las vacunas.

Sobre si en plena crisis del coronavirus hay que vacunarse contra la gripe, García Sastre ha revelado que él siempre ha sido partidario de hacerlo porque “aunque no sea la mejor para enfermedades víricas es capaz de salvar vidas”. Además ha señalado que es “efectiva” y que no tiene “ningún efecto adverso”.

Antonio García Ferreras ha querido saber si, de cara a otoño, el virus va a evolucionar de alguna forma debido al cambio de temperatura, una tesis que se manejó en verano.

Sastre ha afirmado que “es posible que el número de transmisiones aumente debido al invierno” y que no saben hasta qué punto “el verano no ha acabado con las transmisiones” y que eso no quiere decir “que no haya habido un poco menos de transmisión”.