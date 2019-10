Unos comentarios de 'Zapeando' sobre esta imagen enfadan al colectivo médico: "Está claro que no paráis de cagarla"

“Cualquier persona puede hacerlo”, comentó la profesional, mientras intentaba reanimar a Paco, el voluntario que se prestó para realizar la maniobra. “Cualquier persona puede hacer esto. Bueno no, es mejor que lo haga alguien que sepa hacerlo. Pero que sé yo, que estoy aquí y no en Canal Sur”, ironizó la colaboradora Lorena Castell .

Otros compañeros del gremio también apoyaron en su día a Ruiz, pero ha sido este lunes cuando un tuitero ha vuelto a reabrir la polémica. Perdidue, enfermero y bloguero que cuenta con más de 4.500 seguidores en Twitter, ha compartido una imagen en la red social repasando los momentos que considera más faltones.

“La última polémica de Zapeando no es ya una cuestión de ‘humor bien’ o ‘humor mal’ . Es cuestión de que le hacen llegar a la población una información que puede contribuir a que sobreviva menos gente en parada, ridiculizando a una médico que explicó los pasos perfectamente”, ha escrito junto a la fotografía.

De la frase de Lorena Castell sobre que es mejor que cualquier persona no realice esa práctica, el tuitero ha comentado lo siguiente: “A tomar por culo con una sola frase, la idea que se intenta transmitir a la población de que para realizar una RCP no hay que ser personal sanitario. Muy bien, como no tienes experiencias en paradas, no hagas nada, llama al 112 y observa cómo se van produciendo daños irreparables durante el tiempo que tarde en llegar la ambulancia”.