Urkullu pide a Sánchez reconsiderar el uso obligatorio de las mascarilla al aire libre

Iñaki Berasaluce/Europa Press via Getty Images El lehendakari Íñigo Urkullu, en una foto de archivo

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha vuelto a pronunciarse sobre un hipotético endurecimiento de las restricciones para controlar el incremento de contagios de coronavirus. El dirigente del Gobierno vasco ha pedido a Pedro Sánchez que se reconsidere la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre.

Lo ha hecho en una entrevista en Deia en la que el lehendakari ha recordado que el decreto ley del Gobierno que exime del uso de la mascarilla en determinados lugares tiene que ser convalidado el miércoles por el Congreso. “Es una buena ocasión para que el Gobierno español reconsidere esta cuestión”, ha precisado.

Urkullu ha reconocido que nadie esperaba el elevado número de contagios que se están produciendo, que achaca a la velocidad de contagio de la variante delta. Sin embargo, ha destacado que en esta ocasión no está afectando al sistema sanitario como en anteriores olas.

Sobre el estado de alarma

El líder del Ejecutivo de Euskadi también ha sido preguntado por si considera que el Ejecutivo debería imponer de nuevo el estado alarma. Íñigo Urkullo ha argumentado que habrá que valorar la incidencia de la variante delta en otros indicadores. No obstante, ha sido tajante al afirmar que “a mí no me dolerían prendas si hubiera que hacerlo”.

El lehendakari considera que si la situación “se tuerce” en el ámbito sanitario habría que poner sobre la mesa alguna otra medida. “No sé si tiene que ser con el estado de alarma pero en todo caso que sea un paraguas para el conjunto del Estado”, ha puntualizado.