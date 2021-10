Urkullu: "No creo que la izquierda abertzale se esté riendo de las víctimas"

🔴 Iñigo Urkullu [@iurkullu], el lehendakari, a @maticatradio: "La declaració d'ahir és important per l'empatia amb les víctimes, però no té res de nou. És necessari dir que la violència, com a eina, va ser absolutament injusta"https://t.co/Y1i6lAninrpic.twitter.com/bpoowmqojG