Rafa Nadal no jugará los octavos del US Open 2022 y el Abierto de Estados Unidos se queda sin una posible semifinal española después de el manacorí cayese en cuatro sets ante Frances Tiafoe, número 26 del mundo, después de tres horas y 34 minutos de partido en el que ha desplegado un tenis muy intenso, de gran energía y sin prácticamente fisuras.



Nadal se había acostumbrado a las remontadas en este torneo, pero en esta ocasión no funcionó la épica en un partido cerrado, de contadas opciones de romper el saque y en el que su rival se mostró más afilado en los momentos clave.



De 24 años y número 26 del mundo, Tiafoe se enfrentará en cuartos al ruso Andrey Rublev, que ocupa la posición 11 de la ATP del mundo y que pasó por encima del británico Cameron Norrie por un triple 6-4 en dos horas y 26 minutos.