Usar productos de segunda mano ya no se considera cutre

Al principio, los padres de Carlos no le creían. ¿Cómo su hijo, de 27 años y con un buen trabajo, iba a comprarse ropa de segunda mano? Sabían que el joven no tenía necesidad de llevar prendas usadas, algo que consideraban poco higiénico, así que directamente optaron por pensar que se lo inventaba.

Marina, una periodista malagueña de 27 años, también se ha aficionado desde hace poco a las compras de segunda mano. Concretamente, a los juegos de mesa, que se convirtieron en su pasatiempo favorito durante la pandemia. “Empecé a comprarlos así desde el pasado mes de octubre porque me lo recomendó mi hermano”, cuenta.

Para ello utiliza grupos de compraventa en Facebook y aplicaciones como Wallapop, explica Marina, que, aunque al principio era “un poco reticente” por temor a encontrarse fraudes y engaños, asegura que “la experiencia hasta ahora ha sido buena”.

Como en el caso de Carlos, la principal desconfianza en su entorno viene de parte de sus padres. “Tienen miedo de que me den gato por liebre”, dice la joven. “Pero hasta ahora me he encontrado todos los juegos muy cuidados, con el empaquetado para que no se dañe nada, y todas las fichas con su bolsita de zip”, describe Marina.

Una costumbre europea que cala cada vez más en España

Miguel Giribet, que vivió unos años en Alemania y en el norte de Europa, se acostumbró allí a ver que “comprar de segunda mano era algo normal”; no en vano los suecos tienen un concepto para referirse a la “vergüenza de comprar ropa nueva” (köpskam). Cuando Giribet comparaba aquello con España, decía: “Estamos a años luz”. Pero ahora la situación no es tan lejana: “Poco a poco, los españoles vamos incorporando también esto a nuestros hábitos de compra”, celebra.

Además del cambio de “sensibilidad” entre sus clientes, en Cash Converters han notado que cada comprador gasta más dinero en sus tiendas, y si en 2019 el ticket medio era de unos 35 euros, actualmente ronda los 60. “La gente busca productos de segunda mano cada vez más cualitativos”, explica su CEO.