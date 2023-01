Utilizan este adjetivo y a Pedro Sánchez en la misma frase y una del PSOE reacciona al instante

Uno de los nombres más sonados de este 2022 ha sido el de Vladímir Putin , presidente de Rusia. También en el programa de este lunes de Todo es mentira (Cuatro), donde su presentador, Risto Mejide , no ha dudado en calificarle como un “dictador”.

Hablando del asunto con Chema Gil , director de estudios de seguridad de UNIVERSAE, se ha comentado la posibilidad de que el ruso emplee, según en qué ocasiones, un doble. Sin embargo, lo cierto es que, por el momento, es solo eso, un bulo, debido a que no hay nada confirmado.

Antes de responder, el humorista Antonio Castelo ha intervenido nombrando al presidente del Gobierno español para decir esto: “ Pedro Sánchez no puede tener un doble porque es tan guapo que no hay uno igual”.

La unión creada por Castelo para mencionar al jefe del Ejecutivo mientras se hablaba de dictadores no ha sentado nada bien a la del PSOE, que no ha dudado en contestar tajante al colaborador: “Pedro Sánchez no es un dictador”.