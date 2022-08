¿Va a desaparecer el ámbar de los semáforos?

KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

Ámbar, ¿sí o no? El debate está en la calle y en las redes, a costa de un artículo en la revista oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el que se reflexiona sobre los riesgos del amarillo en los pasos de peatones. No, desde el Gobierno no se prevé suprimir la luz intermedia, pero sí se recuerda que 47 peatones murieron en 2019 tras ser atropellados en un paso con semáforo y hay que pensar en ello.