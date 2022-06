Va al psiquiatra, cuenta lo que le sucedió y su testimonio impacta: es para reflexionar

Os voy a contar una cosa que es personal pero pública también. Ayer me tocaba consulta en #SaludMental de la #SeguridadSocial . Nada más entrar, vi que mi psiquiatra estaba mucho más estresada que yo. Lo primero que me dijo fue: "Lo siento, pero tendrás que ser rápido".

Lo dijo compungida, pidiendo disculpas. Me explicó que esa mañana llevaba mucho retraso. Le contesté que lo entendía y que no importaba en absoluto. Que seguía fenomenal y que además lo llevaba todo ordenado en la libreta. Seleccioné lo importante y se lo conté sintetizado.

“Yo, que por desgracia he pasado mucho tiempo en salas de espera de salud mental, solo he sentido esa tristeza honda y desesperada en las de oncología. Siempre me pregunto cómo hacen los médicos para no desesperarse también”, ha planteado.