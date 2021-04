Rechaza la vacuna de AstraZeneca por miedo a un trombo y acaba en la UCI con coronavirus

Se le había ofrecido una inyección de AstraZeneca, pero la rechazó por miedo a desarrollar coagulación sanguínea. Ahora se encuentra luchando por su vida en un hospital neerlandés, conectado a respiración asistida. Es la trágica historia de un paciente de covid-19 con la que médicos de Países Bajos exigen usar todas las vacunas disponibles.



La carta abierta de estos sanitarios neerlandeses, acompañada de una radiografía de los pulmones de su paciente que no deja indiferente, va dirigida al ministro de Sanidad en funciones, Hugo de Jonge, en una crítica a la paralización del uso de Janssen, filial de Johnson & Johnson, y de las limitaciones de edad impuestas al uso de AstraZeneca.



“Hoy ingresó en nuestro hospital el primer paciente que se había negado a recibir la vacuna de AstraZeneca tras toda la conmoción en la prensa. Oímos el tremendo pesar en su voz y la desesperación en sus ojos. El virus lo ha atacado y podría haberse evitado. Con su permiso, compartimos su escáner de pulmón. No es necesario ser un especialista en pulmones para reconocer la devastación, ni epidemiólogo para explicar los riesgos de no estar vacunado”, alertaron.