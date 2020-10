Médicos de familia y pediatras atienden cada día llamadas con cuestiones relativas a la campaña de vacunación y en Google la situación no es diferente. Desde hace dos semanas las búsquedas de los términos vacuna+gripe+niños están disparadas.

“Cada día atiendo una media de siete llamadas para aclarar las mismas dudas”, asegura la especialista, que entiende el caos y la preocupación de los padres aunque insiste: “Lo que no se puede hacer es vacunar a un niño porque un padre esté agobiado y se deje sin dosis a alguien de riesgo”.

″¿Tengo que vacunar a mi hijo de la gripe este año?”

Depende, pero en principio si el niño está sano no tiene que vacunarse de la gripe.

″¿Cuándo tengo que vacunar a mi hijo de la gripe?”

″¿Qué es grupo de riesgo para un niño?”

Niños con problemas del corazón, con problemas respiratorios como asma o fibrosis quística, niños celíacos, con cáncer, con síndrome de Down, con problemas neurológicos que dificulten las secreciones, con problemas de defensas… o niños que nacieron prematuros (con menos de 32 semanas) y ahora tienen menos de dos años.

″¿Todos los niños que viven con adultos que tienen que vacunarse deben hacerlo?”

No.

No tienen que vacunarse los niños que vivan con profesionales sanitarios, estudiantes de ciencias sanitarias, personal de oficinas de farmacia, trabajadores de residencias, trabajadores esenciales como fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o protección civil, docentes o trabajadores de explotaciones avícolas o porcinas.

″¿Qué puedo hacer si quiero vacunar a mi hijo sano?”

Esperar. Antes existía la opción de ir a una farmacia, comprar la vacuna y vacunarte. Este año es imposible porque los objetivos de vacunación son mucho más elevados y no han llegado dosis a las farmacias. Sanidad las ha comprado todas.

La única opción es esperar a que se vacunen los grupos de riesgo por si sobran dosis. Pero lo que no se puede hacer es vacunar a un niño porque un padre esté agobiado y se deje sin dosis a alguien que puede complicarse.

“La OMS recomienda vacunar a los niños menores de cinco años, pero en España eso no se hace. ¿Hay que preocuparse?”

Sería lo ideal pero no estamos en una situación ideal y hay que priorizar la vacunación en grupos de riesgo.

″¿Se aborda igual una gripe este año que el anterior?”

Sí, y no. Lo que hay que hacer (y había que hacer antes) es quedarse en casa, porque un niño con fiebre no puede ir al colegio. De hecho, con el nuevo protocolo de Educación, ya no se permite.