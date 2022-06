Por qué no la recibirá todo el mundo y otras claves de la vacuna de la viruela del mono

Vacuna solo para los contactos estrechos

Una vacuna de tercera generación

¿Protege la vacuna de la viruela humana contra la del mono?

Aunque quienes la tengan hayan recibido la dosis hace más de cuatro décadas, en principio no deben preocuparse porque haya perdido efectividad con el tiempo. “Está por ver, pero en principio da una inmunidad duradera, que fue una de las cosas por las que se consiguió erradicar la viruela humana”, asevera el microbiólogo. Eso sí, tener una marca intensa en el brazo no significa mayor protección. Según Guillem, “cuando se aplica una vacuna, a veces decimos que es muy inmunógena, que significa que da mucha reacción. En ese caso es un efecto local que se produjo sobre la piel y generaba esta marca, pero no está relacionado con que tenga más o menos efectividad, significa que en el momento de la aplicación tuvo esa reacción”.

Por qué hay que aislar a las mascotas

“Hay que seguir vigilantes, hay que ser prudentes, pero sí que es verdad que las características de este brote y del virus es totalmente diferente al que hemos sufrido de la covid. Eso no implica que no tomemos las medidas oportunas”, defiende Rivas. Entre ellos, es importante “que el virus no consiga pasar a la fauna. Por eso se habla mucho de que hay que aislar a las mascotas para que no supongan un reservorio del virus, que éste se instaure en la fauna y eso provoque que cada cierto tiempo haya brotes recurrentes. Eso sería un problema considerable”.