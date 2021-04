Vacunación, ciencia y pánico social

El sesgo cum hoc ergo propter hoc explica a la perfección lo que hemos relatado en el párrafo anterior. Por no hablar de que el hecho de que los medios de comunicación estén monitoreando constantemente la vacunación y que pongan el foco en eventos negativos con relación temporal con la vacuna nos lleva a sobredimensionar el hecho. Para esto es necesario, aunque no suficiente, poner los datos sobre la mesa. Y esos datos dicen que el porcentaje de eventos trombóticos en vacunados de AstraZeneca es infinitamente inferior que el que se da en población general.

En casos como el de la vacuna de AstraZeneca se puede ver perfectamente este sesgo que se produce en nuestra mente con relación a los eventos negativos: ¿a alguien se la ha ocurrido relacionar los casos de gente que duerme bien después de la vacuna o que se siente más vigorosa después de su administración? ¿Qué diríamos de alguien que afirmara que la vacuna de AstraZeneca es causa de un descenso en su nivel de colesterol, por ejemplo? Seguramente diríamos que esa persona no sabe de lo que habla. Pero cuando esa relación pone en relación un evento neutro (vacuna) con otro negativo (trombo) nuestro cerebro automáticamente y de un modo irracional liga ambos eventos, aunque no tengan mayor relación, y a pesar de las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Con la reciente paralización de la vacuna de AstraZeneca hemos podido comprobar cómo el pánico se extiende rápidamente entre la sociedad, donde el pensamiento acientífico y las distorsiones campan a sus anchas. Se hace necesario explicar que el hecho de que dos eventos se produzcan juntos no quiere decir que uno sea causa del otro, ni siquiera que correlacionen.

Si los Gobiernos deciden paralizar la vacuna se produce una especie de eureka en el pensamiento —tenía razón, la vacuna es nociva— y cuando la EMA afirma que no entiende la razón de la paralización se produce otro pensamiento —la EMA está comprada, hay intereses farmacéuticos— encaminado sencillamente a confirmar nuestra premisa de partida —las vacunas son nocivas—. Es decir, no se cuestiona la decisión de paralizar la vacunación y se buscan argumentos para contravenir a los organismos sanitarios que afirman que no se paralice. Nuestro cerebro actúa por los mismos motivos en ambos casos: establecer relaciones de causalidad que confirmen que, efectivamente, teníamos razón.

Atendiendo a los datos, de cada 10 personas que reciban el aviso para vacunarse frente a la covid-19 siete aceptarán la vacuna sin dilación, una se opondrá a ella y dos vacilarán sobre si se vacunan o no. Dicha decisión individual de vacunarse, según la OMS, es compleja y debe contextualizarse en tiempo, espacio y vacuna disponible; viéndose influenciada por la conveniencia, complacencia y confianza con la misma. La conveniencia hace relación a que la vacuna sea accesible físicamente, asequible económicamente y disponible. La complacencia aboga por una elevada percepción de riesgo de padecer dicha enfermedad prevenible mediante vacunación junto con ausencia de otras prioridades en salud. Mientras que la confianza debe ocurrir no solo con el producto biológico en sí mismo, sino también con el programa de vacunación y establecimiento de grupos prioritarios a vacunar, el modo y lugar de administración de la vacuna.