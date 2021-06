Vacunación en el Zendal: cuando pinchar de noche no es ser DJ

La mayoría de la decena de personas consultadas para este reportaje han reconocido que ir de noche no ha sido su primera elección. A Gema Fernández, de 43 años y de Boadilla del Monte, no le ha quedado otra tras una semana intentando cita más cerca de su casa en alguno de los otros 31 puntos de vacunación de la Comunidad. Y, encima, lamenta, le ha salido mal el plan.

“He venido a esta hora porque es la que había en la autocita. He estado una semana intentando autocita y nada. Y todo porque como me voy de vacaciones, necesito que me garanticen que me pueden poner la segunda dosis antes… Pero al final no me ha salido bien. Es a los 21 días y cuando se cumplen es el día después de irme”, se queja. Juan Sánchez, de 42 años, también interviene: “He venido porque no hay otra hora”.

Cerca de él, Carmen Abad, de 43 años, reconoce que está sentada a las 23.45 en el Zendal porque se quería vacunar “cuanto antes”: “No había horas disponibles en la autocita ni en agosto… y me ha salido esta la más temprana”, explica. Raúl Martínez, de 45, interrumpe: “Yo he venido también a esta hora porque es la que había. Al menos he venido rápido, en coche y bien”.