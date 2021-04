El vínculo entre las vacunas de Janssen, AstraZeneca y Sputnik que las pone bajo la lupa

AMIR MAKAR via AFP via Getty Images

AMIR MAKAR via AFP via Getty Images Viales vacíos de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus.

Los expertos sospechan que el hecho de que estas trombosis cerebrales con trombocitopenia (bajada de plaquetas) aparezcan con las vacunas de AstraZeneca y Janssen no es casual. Ambos sueros comparten el mecanismo con el que han sido elaborados: los adenovirus.

Aún no está del todo claro el origen de estas trombosis que surgen tras la vacunación con Janssen y AstraZeneca en casos muy infrecuentes, pero el cerco se va estrechando poco a poco. Peter Marks, portavoz de la FDA, reconoció este martes que las trombosis observadas tras la vacunación con Janssen eran semejantes a las detectadas con AstraZeneca.

Cuando la población todavía no se ha ‘recuperado’ del cambio de criterio para la vacunación de AstraZeneca , surge un nuevo varapalo en los planes de vacunación. La agencia reguladora estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) recomendó esta semana dejar de administrar el preparado de Janssen por la aparición de trombos raros con bajada de plaquetas .

Ahora que la EMA está revisando la Sputnik para su posible aprobación en la UE, es lógico que ponga especial énfasis en estos posibles efectos adversos para recabar más información sobre ello, aunque de momento no ha trascendido.

La duda ahora, para muchas personas, es si las vacunas rusa y china también están provocando casos similares al utilizar la misma tecnología adenoviral, pero la respuesta es compleja. La falta de transparencia de sus Gobiernos complica la cuestión, y no hay datos oficiales sobre esto.

Cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) analizó los trombos ocurridos con AstraZeneca , apuntó que estos fenómenos eran muy similares a los observados en ocasiones tras la administración de heparina, un medicamento anticoagulante. Aunque estos episodios de trombocitopenia inducida por heparina ya no se producen tanto —pues se administra otro tipo de heparina—, su aparición se debe a que “la heparina se une a una proteína de las plaquetas, y algunas personas la reconocen como extraña y generan anticuerpos frente a ella”, aclara Lecumberri. “Al unirse esos anticuerpos, estimularían las plaquetas. Con las vacunas ocurriría algo similar, pero en vez de ser la heparina, [el detonante] sería algo posiblemente relacionado con el adenovirus”, apunta el hematólogo.

“En general, las mujeres somos más susceptibles de sufrir enfermedades autoinmunes sistémicas, como lupus, síndrome de Sjögren o artritis reumatoide”, responde. “Por cuestiones genéticas y hormonales, las mujeres tendemos a hacer hiperrespuestas autoinmunes con más frecuencia que los varones; por eso no nos sorprende que también en este caso [de los trombos con trombocitopenia], al ser un mecanismo de autoinmunidad, las mujeres jóvenes sean más susceptibles”, explica la inmunóloga.

Los ensayos con vacunas basadas en adenovirus se llevan a cabo desde hace décadas (para el VIH, el zika o la malaria), pero curiosamente no fue hasta julio de 2020 cuando Europa aprobó el uso de una vacuna de adenovirus, precisamente la de Johnson & Johnson contra el ébola . Anteriormente sí se había utilizado otra vacuna de este tipo, pero no en humanos, sino en animales salvajes, para combatir la rabia.

Al haberse analizado sólo unas decenas de casos (6 en Estados Unidos, en 7 millones de vacunados con Janssen; 84 por parte de la EMA, en 25 millones de vacunados con AstraZeneca) no se ha concluido si la edad o el sexo son realmente factores de riesgo, aunque como existe esa sospecha, en la mayor parte de países europeos, incluido España, se ha optado por restringir la vacuna de AstraZeneca a población de más de 60 años.

Podría no ser casualidad que los trombos de Janssen hayan aparecido en Estados Unidos cuando se ha empezado a vacunar a población más joven, del mismo modo que el factor edad podría ser el motivo por el que no se habían detectado casos así cuando en Reino Unido se vacunó a la población mayor.

“La vacuna buena es la vacuna puesta”

¿Y por qué no se habían registrado casos de trombosis con trombocitopenia en los ensayos clínicos con las vacunas? Esa respuesta es fácil. “En los ensayos se analizan a miles de personas, pero no a millones, como ocurre cuando se vacuna en población real”, argumenta Yvelise Barrios. “En ocasiones se pueden ver efectos que, como son tan raros, no se detectan en los ensayos clínicos”, explica.

Tanto Lecumberri como Barrios desean que las agencias reguladoras resuelvan cuanto antes “esta incertidumbre” sobre las vacunas para poder seguir adelante con la vacunación. “En España nos encontramos en pleno inicio de la cuarta ola, y las consecuencias del covid son muchísimo peores que el riesgo de cualquier vacuna”, recuerda el hematólogo. Yvelise Barrios también lo tiene claro: “La vacuna buena es la vacuna puesta”.