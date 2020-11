Por qué no es cierto que la solidaridad empieza por uno mismo

Sin embargo, el debate principal está en el acceso universal a la vacuna, garantizando el acceso de los los países y los sectores más desfavorecidos y vulnerables tanto a nivel global como en la Unión Europea y dentro de nuestro propio país, conscientes de que la inmunidad o bien es global o no existirá para nadie. Aquí, el dicho cínico de que la solidaridad empieza por uno mismo nunca antes ha sido no solo injusto, sino poco inteligente, contraproducente y probablemente letal.

La decisión de ceñirse a la voluntariedad en la vacunación o la alternativa de la obligatoriedad, si bien se trata de un tema polémico, no se podrá eludir solamente con nociones genéricas sobre la libertad individual, la autonomía del paciente o el consentimiento informado. Estamos hablando de la garantía de la salud pública frente a una amenaza letal. También en un contexto complejo de infodemia en que entre un treinta y un cuarenta por ciento de la población tiene más que dudas para vacunarse. Puede ser que no baste con las campañas de información anunciadas. Por otra parte, existe un marco legal en la actualidad que permitiría la mencionada obligatoriedad en caso de que ésta fuese necesaria.

Lo esgrimen los mismos que siempre han reprochado al Gobierno el llegar tarde y gestionar mal. Seguramente porque se consideran nacidos para gobernar y tienen un alto concepto de sí mismos. Por eso, aunque sin llegar tan lejos como Trump, no acaban de digerir que las izquierdas estén en el Gobierno y siguen obsesionados por su ombligo, convirtiendo cualquier debate, al margen de la materia que se trate, en mera nostalgia electoral.

Lo hicieron con el inicio de la pandemia, luego con la desescalada, con el inicio del curso escolar y ahora con la segunda ola, ocultando que desde julio se habían ido aprobado medidas para su preparación, y entonces evitaron pronunciarse o votaron directamente en contra, sin más argumento que el hecho de que su origen en un Gobierno rojo y por tanto indolente y mal gestor por definición.

Son los mismos que en su momento proponían con insistencia un calendario vacunal obligatorio del que luego fueron los primeros en desentenderse e incumplirlo en las CCAA que gobernaban, y los mismos que recientemente rechazaron el mando único como autoritario y más tarde lo echaron de menos y se lo reprocharon al Gobierno.

Ahora resulta que consideran inaceptable una estrategia vacunal única, aludiendo a que es prematura y se hace cuando todavía las vacunas no están aprobadas. En Alemania, en la UE e incluso en los EEUU, la estrategia vacunal también está en marcha. El problema no es que no sea imprescindible, sino muy al contrario, que no basta con que se desarrolle en los países ricos, sino que ésta debería ser mundial y no solo europea o de los países que hoy se lo pueden permitir.