Valencia se vuelve a ofrecer para acoger a los migrantes rescatados por el Open Arms

Según han apuntado a EFE desde la Generalitat valenciana, Valencia se ofrece para acoger al Open Arms “si este barco no encuentra un puerto más cercano o adecuado” a sus necesidades.



En caso de atracar el barco en la ciudad, según las fuentes, se desarrollaría un operativo “similar al desplegado con motivo del buque Aquarius”, que atracó con otras dos naves en Valencia en junio del pasado año con 630 inmigrantes rescatados del Mediterráneo.



“Queremos continuar el camino que empezamos con el Aquarius. Por eso, y conjuntamente con la Generalitat valenciana, vamos a solicitar al Gobierno español que abra el puerto de Valencia a este barco”, ha señalado el alcalde Joan Ribó.



“Valencia y los valencianos queremos estar al lado de los valores de solidaridad, de bienestar y de libertad que Europa siempre ha representado. Tenemos la confianza de que el Gobierno central no dudará en posicionarse en la misma línea que nosotros, las vidas de estas personas no pueden esperar más”, ha añadido.



El 17 junio del pasado año ya llegó al puerto de Valencia, donde aguardaba un despliegue logístico, asistencial y humanitario sin precedentes en la ciudad, la flota de dos barcos y el buque humanitario Aquarius con 630 inmigrantes a bordo rescatados de aguas libias días antes.