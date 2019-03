Valentín, de 'Los Lobos', cuenta en 'Boom' (Antena 3) cuando se perdió en la montaña

Los Lobos de Boom llevan ya 430 programas en Antena 3 y, aunque parezca que ya se sabe todo de ellos, a diario Juanra Bonet, el presentador, consigue que desvelen episodios nuevos de sus vidas.

Esta vez le tocó el turno a Valentín. Después de que los populares concursantes eliminaran a la que consideraron la brújula de su equipo rival, Paralelas, Bonet les preguntó acerca de su orientación.

“Nosotros bien, Erundino y yo”, respondió rápido y con efusividad Valentín anticipándose a cualquier contestación de sus compañeros. “Se me da muy bien, tengo fama entre la familia y entre los amigos, solo me he perdido una vez”, concretó el zamorano.