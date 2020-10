Valentino Rossi: "Si llego a tener que aislarme una semana en Aragón, me tiro por el balcón"

El piloto, que se contagió en un cumpleaños, ha destacado, en tono de broma, la buena fortuna que ha tenido de no tener que confinarse en tierras aragonesas: “Por suerte me quedé en casa, porque si llego a tener que aislarme una semana en Aragón, me tiro por el balcón”.

Según ha recogido Marca, Valentino Rossi ha contado que se hizo una prueba el martes y dio negativo a pesar de tener síntomas de todo tipo: “Estaba bien, tenía luz verde para entrar, pero antes de irme, empecé a sentirme mal, con los síntomas: dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de espalda, me medí la temperatura y tenía 37.6. Me dije: ‘Esto va a ser’. Me fui a hacer otra prueba, un test rápido, que también dio negativo, pero, de todos modos, decidí no ir porque estaba mal. Eso fue lo bueno porque a mediodía me llegó el resultado y era positivo. Lo bueno es que estoy casa, a lo mío”.

Poco después, el piloto italiano ha compartido en sus redes sociales un texto en inglés y en italiano en el que lamenta su ausencia en el circuito de la localidad de Alcañiz.