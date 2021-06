Valeria Jasso: "Somos una generación que está empezando a hacer ruido"

Desde pequeña descubrí que la música es parte de mí, a los 16 años me adentré tomando clases de canto, teatro musical y danza. No fue hasta los 20 años que me atreví a componer mi primer canción y sacarla públicamente, convirtiéndose en un proyecto que se ha vuelto mi vida.

Cuando inicié no sabía lo que me esperaba, me dejé fluir con cada composición y de ese modo he crecido poco a poco como ser humano y artista.